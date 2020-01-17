Белорусское правительство прониклось проблемами БелАЗа
Падение производства на БелАЗе автоматически сказалось на том, что предприятие не смогло выполнить свои финансовые обязательства перед государственным целевым бюджетным фондом национального развития.
Как следует из постановления Совмина №13 от 14 января 2020 года, ОАО «БЕЛАЗ» не смогло в декабре перечислить в упомянутый фонд часть прибыли по итогам работы в I полугодии 2019 года согласно постановлению Совмина №772 от 18 ноября 2019 года.
В ноябре-декабре прошлого года БелАЗу предстояло отдать в бюджет 32,25 млн. рублей: по 16,125 млн. в ноябре и декабре.
По данным Белстата, производство карьерных самосвалов в ноябре 2019 года упало на 43,7% по сравнению с ноябрем 2018 года, в связи с чем предприятие не смогло осилить бюджетный платеж.
Правительство пошло навстречу флагману самосвалостроения и предоставило предприятию рассрочку: декабрьские 16,125 млн. БелАЗ сможет перечислять в бюджет равными долями в течение января-июня 2020 года.
«Открытое акционерное общество «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» перечисляет в республиканский бюджет в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли (дохода) по результатам работы за первое полугодие 2019 г… в ноябре 2019 г. – не позднее 25-го числа в сумме 16 125 тыс. рублей, в январе–июне 2020 г. – 16 125 тыс. рублей ежемесячно равными долями», - говорится постановлении №13.
09:38 17/01/2020
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