Глава Нацбанка предупредил чиновников о риске импорта шоков
Председатель правления Национального банка Беларуси (НББ) Павел Каллаур провел встречу с чиновниками и белорусскими учеными-экономистами, пояснив позицию НББ в части допустимых инструментов стимулирования экономического роста в стране.
"По словам Павла Каллаура, в настоящее время, несмотря на положительную динамику, темпы роста национальной экономики остаются довольно низкими. Это мотивирует к поиску точек роста и стимулов, обеспечивающих более быстрое и качественное экономическое развитие", - отмечается в сообщении НББ по итогам прошедшего в четверг заседания Консультативного совета при Нацбанке.
В ходе дискуссии Каллаур подчеркнул негативное влияние внешней среды, которая формирует повышенную неопределенность. "Задача (роста экономики – ИФ) осложняется динамично изменяющейся внешней средой, формирующей повышенную неопределенность. Для стран с малой открытой экономикой это является источником повышенных вызовов и рисков. Импорт шоков может спровоцировать усиление внутренних проблем и таким образом оказать негативное влияние на экономику", - подчеркивается в пресс-релизе Нацбанка.
"Меры по повышению совокупной эффективности экономики должны сопровождаться поддержанием здоровой и понятной макроэкономической среды, в основе которой – монетарная и финансовая стабильность. Это фундамент долгосрочного экономического роста", - констатировал Каллаур.
В пресс-релизе также отмечается, что, по словам Калаура, в настоящее время "активный диспут по проблематике устойчивого экономического развития ведется на разных уровнях экономической власти, в академической и экспертной среде и это не случайно".
"Наша общая цель - обеспечить устойчивый экономический рост и на его основе – повышение благосостояния граждан", - подчеркнул руководитель Национального банка.
В 2018 году экономический рост в стране составил 3% при прогнозе 3,5%. Правительство в целевом проекте макропрогноза на 2019 год ожидает роста ВВП на 4%. Белорусские власти ожидают рост ВВП в 2020 году по целевому прогнозу на 2,8%, по консервативному сценарию - в пределах 1,9%.Между тем, ВБ и другие ведущие мировые фининституты ухудшили свои прогнозы по росту экономики Беларуси в 2019-2020 годах на фоне отсутствия договоренностей с Москвой о компенсации роста издержек из-за налогового маневра в РФ. Так, ЕБРР в начале декабря сообщил, что ожидает замедления роста экономики Беларуси до 1,2% в 2020 году. В октябре МВФ ухудшил прогноз роста ВВП республики в 2020 году до 0,3%. По енке ЕАБР, ВВП страны в 2020 году может вырасти в пределах 1,5%.
09:33 17/01/2020
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