Глава Нацбанка предупредил чиновников о риске импорта шоков













"По словам Павла Каллаура, в настоящее время, несмотря на положительную динамику, темпы роста национальной экономики остаются довольно низкими. Это мотивирует к поиску точек роста и стимулов, обеспечивающих более быстрое и качественное экономическое развитие", - отмечается в сообщении НББ по итогам прошедшего в четверг заседания Консультативного совета при Нацбанке.





В ходе дискуссии Каллаур подчеркнул негативное влияние внешней среды, которая формирует повышенную неопределенность. "Задача (роста экономики – ИФ) осложняется динамично изменяющейся внешней средой, формирующей повышенную неопределенность. Для стран с малой открытой экономикой это является источником повышенных вызовов и рисков. Импорт шоков может спровоцировать усиление внутренних проблем и таким образом оказать негативное влияние на экономику", - подчеркивается в пресс-релизе Нацбанка.





"Меры по повышению совокупной эффективности экономики должны сопровождаться поддержанием здоровой и понятной макроэкономической среды, в основе которой – монетарная и финансовая стабильность. Это фундамент долгосрочного экономического роста", - констатировал Каллаур.





В пресс-релизе также отмечается, что, по словам Калаура, в настоящее время "активный диспут по проблематике устойчивого экономического развития ведется на разных уровнях экономической власти, в академической и экспертной среде и это не случайно".





"Наша общая цель - обеспечить устойчивый экономический рост и на его основе – повышение благосостояния граждан", - подчеркнул руководитель Национального банка.







