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Louis Vuitton купил второй крупнейший алмаз в истории весом 1758 карат

Алмаз, получивший название Sewelo, добыт в апреле 2019 года в Ботсване. Его стоимость может составлять $50 млн. Покупка позволит Louis Vuitton усилить свои позиции на рынке ювелирной продукции премиум-класса



Покупателем второго по размеру алмаза в истории массой 1758 карат стал производитель люксовых товаров Louis Vuitton (принадлежит LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy), пишет The New York Times со ссылкой на гендиректора компании Майкла Бурка.

Алмаз, получивший название Sewelo, добыт в апреле 2019 года в Ботсване и стал крупнейшей находкой с 1905 года, когда был обнаружен камень весом 3106 карат (из него в итоге сделали два алмаза размером примерно 530 и 317 карат, которые теперь украшают британскую корону). Бурк не раскрыл, за сколько Louis Vuitton приобрел алмаз, но признал, что речь идет о «миллионах долларов». Бывший президент Антверпенской алмазной биржи Марсель Прювер сообщил NYT, что камень может стоить $50 млн.
РБК
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