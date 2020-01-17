Рынок новых авто вырос в Беларуси на 22%, динамика замедляется









"В 2019 году членами БАА, а это более 95% белорусского рынка новых авто, было продано 64,5 тыс. машин. Продажи продолжают расти с кризисного 2014 года, когда дилеры смогли реализовать всего порядка 24 тыс. автомобилей", - сказал Ярота.





В то же время он констатировал, что динамика продаж снижается. "59% прироста по итогам 2018-го года остаются рекордом. И в дальнейшем двухзначных цифр прироста будет достичь сложно", - заметил Ярота.





По оценке ассоциации, основной причиной роста продаж новых автомобилей по-прежнему остается относительно высокий отложенный спрос. Кроме того, рост продаж поддержали привлекательные финансовые инструментов для покупки новых авто.





"По разным дилерам цифры разнятся, но по большей части из них 60% и более авто проданы в кредит и лизинг", - подчеркнул представитель ассоциации. При этом 78,9% из всех проданных автомобилей - это машины российского производства.





Среди брендов на первом месте по продажам уверенно держится российская Lada, потеснившая прежних лидеров - VW и Renault. "Практически все бренды увеличили объем продаж",- отметил представитель БАА. Самое большое падение по числу проданных машин демонстрирует Nissan, уточнил он.





По данным Яроты, на 10 первых марок (из 30) в статистике продаж за 2019 год - Lada, Renault, VW, Geely, Kia, Skoda, Hyundai, GAZ, Nissan и Ford - пришлось 92,6% рынка новых авто.





Также представитель БАА отметил стремительный рост продаж Geely белорусского производства. "По итогам года рост более 100% показал только этот бренд", - заметил Ярота.





Почти половина всех проданных авто - 46,7% - пришлась на B-класс. В топ-3 - Lada Vesta, VW Polo, Kia Rio. Сильнее всего на рынке легковых авто упали продажи в С-классе - на 38%, больше всего выросли среди SUV B - на 62%. Лидерами этого сегмента стали Lada X-Ray, Renault Sandero Stepway и Logan Stepway.





Среди всех моделей по росту продаж лидером стал представитель Geely - внедорожник Emgrand X7 в 2019 году показал прирост в 3,2 раза.



