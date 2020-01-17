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Под Минском завершается строительство экорынка

Недалеко от Минска завершается строительство нового экорынка, говорится в сообщении на сайте Миноблисполкома. Он располагается на выезде из Минска в направлении Логойска на трассе М3, около д.Валерьяново.

"Новый экорынок должен стать толчком для развития экологически чистого земледелия и животноводства", - говорится в сообщении.

Отметим, основателями и инвесторами проекта являются четыре крупных агрокомбината. Однако продавать свою продукцию смогут любые производители, прошедшие необходимый контроль качества. Планируется, что рынок откроется летом текущего года.

Также на рынке можно будет приобрести фермерские продукты, продукцию белорусских предприятий, которые выпускают молочные, мясные кашерные продукты и экологически чистые овощи, фрукты.
Интерфакс
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