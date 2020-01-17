Зарплаты в Беларуси: у кого самое большое неравенство в доходах?

Медианная зарплата - это такая зарплата, больше и меньше величины которой получают доход одинаковое количество работниковМедианная зарплата - это такая зарплата, больше и меньше величины которой получают доход одинаковое количество работников





Каждый месяц Белстат публикует официальные данные о средней заработной плате в республике, а вот данные об уровне медианной зарплаты считаются дважды в год: за май (в июле) и за ноябрь (в январе).





Медианная зарплата - это такая зарплата, больше и меньше величины которой получают доход одинаковое количество работников. Скажем, если из пяти работников один получает 350 рублей, второй - 370, третий - 400, четвертый - 550, а пятый - 1000 рублей, то средняя зарплата (сумма зарплат всех пяти работников, деленная на их численность) составит 534 рубля. А вот медианная зарплата будет равна 400 рублям, поскольку половина работников получает больше этой суммы, другая половина - меньше.









Медианная зарплата в Беларуси по итогам ноября 2019 года составила 848,5 рубля, а средняя зарплата за этот же месяц - 1113,1 рубля. Разница - 246,6 рубля. Именно из-за этой разницы белорусы с некоторым раздражением относятся к зарплатной статистике, считая более справедливой медианную. К слову, чем выше разница между средней и медианной зарплатой, тем больше неравенство в доходах.





В этом плане любопытно посмотреть на цифры по этим зарплатам в тех или иных сферах. Так, самый высокий уровень медианной зарплаты в Беларуси у айтишников - 3245,8 рубля, это чуть больше 1500 долларов. А средняя зарплата у них - 4247,2 рубля, и это 1993 доллара. Разница - в тысячу рублей, или почти 500 долларов. Для сравнения: в сфере образования медианная зарплата - 680,2 рубля, и это на 152,5 рубля меньше, чем средняя зарплата у этой категории работников.





В других отраслях медианная зарплата достигла следующих цифр: воздушный транспорт - 1387,9 рубля, строительство - 1070,8 рубля, промышленность - 942,4 рубля, здравоохранение - 754,8 рубля, сельское, лесное и рыбное хозяйство - 674,1 рубля.



