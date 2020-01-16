Белорусская экономика в 2019 году выросла всего на 1,2%. При плане — на 4%
Валовой внутренний продукт Беларуси в 2019 году вырос на 1,2% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает Белстат.
Объем ВВП в текущих ценах составил 132 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,2% к уровню 2018 года, говорится в сообщении, пишет TUT.BY
Изначально власти планировали, что белорусская экономика вырастет на 4% после всплеска на 3,1% в 2018 году.
Белорусская экономика в 2019 году застопорилась после апрельской истории с «грязной» российской нефтью, из-за чего упал экспорт топлива. Также повлияла отмена поставок темных нефтепродуктов из России и снижение экспортных цен на калийные удобрения, нефть и нефтепродукты.
Правительство по поручению Александра Лукашенко повысило прогноз роста белорусской экономики на 2020 год с 2,5% до 2,8%.
Глава Нацбанка Беларуси Павел Каллаур уверен в реалистичности консервативного прогноза по росту ВВП в 2020 году на уровне 1,9%, который Минфин заложил в проект бюджета на текущий год.
Международные финансовые институты еще более скептичны к будущему экономики Беларуси и прогнозируют ее прирост на уровне 0,5−1%.
22:02 16/01/2020
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