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ВВП Беларуси за 2019 год вырос в 3,5 раза меньше, чем прогнозировали

За 2019 год ВВП Беларуси вырос на 1,2%, сообщает Белстат.

В нынешних ценах объем ВВП составил 132 миллиарда рублей, или 101,2% к уровню 2018 года в сопоставимых ценах, передает "Еврорадио".

Индекс-дефлятор ВВП в 2019 году по отношению к предыдущему году составил 106,5%.

Кстати, рост ВВП на 2019 год был запланирован на уровне 4%. Таким образом, реальный рост был в 3,5 раза меньше прогнозируемого.

Рост ВВП на 2020 год запланирован в размере 2,8%.
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