Евро подорожал до максимума за 9 месяцев

Сегодня в начале торгов белорусский рубль девальвировался ко всем валютам второй день подряд. Однако к завершению торгов ему удалось укрепиться к доллару и российскому рублю.





Правда, курс доллара снизился символически - всего на 0,0001 BYN до 2,1247 BYN/USD, покинув максимальный уровень за 281 день, на котором оказался по итогам вчерашних торгов.





Кус евро вырос на 0,0043 BYN до 2,3692 BYN/EUR. Это максимум за 9 месяцев с 17 апреля 2019 года. С начала января евро подорожал всего на 0,0055 BYN.





Курс российского рубля упал на 0,0059 BYN до 3,4523 BYN/100 RUB и оказался на минимуме за неделю.





Напомним, что в начале текущей недели российский рубль подорожал до 3,4671 BYN/100 RUB — максимума за 22+ месяца.





Центробанк России

Банк России девальвировал российский рубль к евро и доллару расчётами на завтра. Так, официальный курс евро вырос на 28 копеек до 68,6560 российских рублей, а официальный курс доллара вырос всего на 14 копеек до 61,5694 российских рублей.