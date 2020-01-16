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Беларусь планирует возобновить переговоры по российскому газу до конца января

Минск намерен возобновить газовые переговоры с Москвой до конца месяца, сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич. По продленному в конце 2019 года контракту Россия и Беларусь договорились о ценах поставок газа только на январь и февраль 2020 года. Минск настаивает на снижении цены до уровня близкого к внутрироссийскому.

    

«Планируем переговоры в январе. Газа вполне достаточно, газ есть. Не волнуйтесь, без газа наши люди не останутся»,— сказал журналистам глава Минэнерго Беларуссии.

Напомним, 31 декабря 2019 года председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года. Контракт на транзит и поставку газа продлили до 2021 года, их объемы сохраняются на уровне 2019 года. Об условиях поставок нефти стороны договориться не смогли, что привело к временной приостановке закачки российской нефти в белорусские НПЗ.
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