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Брестский облисполком в суде требует от аккумуляторного завода почти 6 млн рублей

Это деньги, которые облисполком выделил из инновационного фонда на проект, не реализованный в срок.

- Девушки, не смейтесь, а то мы проиграем! Сегодня мы на вашей стороне, - шутят в адрес представителей истца - юристов облисполкома, слушатели судебного заседания: протестующие против аккумуляторного завода активисты.

Экономический суд Брестской области 14 января начал рассматривать иск Брестского облисполкома к компании «АйПауэр», которой принадлежит аккумуляторный завод в свободной экономической зоне Брест. Завод не прошел государственную экологическую экспертизу и не введен в эксплуатацию. Председатель облисполкома Анатолий Лис после встречи с группой протестующих против завода потребовал приостановить строительство. Там на момент запрета велись пуско-наладочные работы.


Теперь в суде облисполком хочет взыскать с «АйПауэр» 5,7 млн белорусских рублей. Это деньги, выделенные на завод из областного инновационного фонда. По договору, подписанному директором завода в октябре 2016 года, проект должен был быть реализован - то есть построен и введен в эксплуатацию, к декабрю 2018. Позже «АйПауэр» предложил заключить допсоглашение с новым сроком - июль 2019. Поскольку завод так и не заработал, облисполком потребовал вернуть деньги. На стороне истца также выступает управление Минфина по Брестской области.

- Раз договор заключен, его надо соблюдать, - высказывает свое мнение в суде представительница Минфина.

«АйПауэр» подал встречный иск - просит экономический суд признать договор ничтожным. По мнению адвокатов аккумуляторного завода, контроль за целевым использованием денег из инновационного фонда обеспечивают другие законодательные акты, а этот договор особой роли в выделении средств не играл. И ссылается на то, что проект строительства завода включен в Госпрограмму инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы. По ней крайний срок выхода на проектную мощность - 2021 год.

- Верните нам гроши - да и все! - в ответ на аргументированное выступление адвоката «АйПауэр» кто-то выкрикивает из зала. - Это наши налоги!

Суд выслушал мнения сторон и объявил перерыв - сторонам нужно подготовить дополнительные документы. Как долго продлится судебное разбирательство, не известно: облисполком настаивает на том, чтобы процесс не затягивался, в то время как адвокаты «АйПауэр» просят больше времени на подготовку. Срок рассмотрения дела ограничен 19 февраля.
KP.by
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