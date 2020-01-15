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Российский рубль просел на новостях об отставке правительства

Курс рубля резко снизился после объявления премьер-министра России Дмитрия Медведева об отставке правительства.

Стоимость российской валюты по отношению к доллару упала на 0,22%, по отношению к евро – на 0,41%. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Ранее в среду президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Он предложил внести ряд изменений в Конституцию страны. 

В частности, он предложил передать часть полномочий главы государства депутатам Государственной думы. Кроме этого, Путин предложил закрепить в Конституции запрет иметь иностранное гражданство федеральным чиновникам, в том числе членам правительства. 

Сейчас, по данным СМИ, иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране имеют сразу несколько министров. Среди них – вице-премьер Ольга Голодец, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр труда и соцзащиты Максим Топилин и другие. Однако официально эти данные не подтверждены.

После выступления Путина премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство подаёт в отставку. Президент в ответ заявил о намерении создать для Медведева новую должность – заместителя председателя Совета безопасности. 

"Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами и, с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности",​ — заявил Путин. 

Означает ли новая должность Медведева, что он не будет рассматриваться на пост нового премьер-министра – не сообщается.
Источник: svoboda.org
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