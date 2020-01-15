В три раза больше инфляции! Бензин в 2019 году подорожал на 13,3%

Тем не менее в своем отчете МАРТ констатировал увеличение цен на автомобильное топливо. За 11 месяцев 2019 года рост его стоимости составил 11,2%, к концу года эта цифра увеличилась до 13,3%.





Подорожали и электротовары — за год на 0,9%.





В сезон продажи овощей отмечалось повышение цен на огурцы, помидоры и перцы, однако к концу года они подешевели.





В целом за год в Министерстве констатируют заметное сокращение прироста регулируемых государством цен и тарифов. В 2019 году он составил 7,5%, в 2018 — 9%. Специалисты МАРТ отметили, что годовая инфляция начала свое замедление еще с июля прошлого года.





Как менялись цены в декабре

В ведомстве констатировали, что за декабрь по сравнению с ноябрем рост цен в годовом выражении на многие потребительские товары и услуги замедлился. Это произошло благодаря предновогодним акциям и распродажам, также на рынок перестал негативно влиять низкий урожай 2018 года.





При этом были товары, стоимость которых в декабре снижалась. В частности, по сравнению с ноябрем дешевели рыба и рыбопродукты, мясо с продуктами из него, молоко и молочные продукты, а также чай. В декабре наблюдалось некоторое снижение цен на обувь, мебель, парфюмерно-косметические товары.





В декабре подорожал проезд на городском пассажирском транспорте (на 8,8%), на автотранспорте пригородного сообщения (плюс 18,6%) и железнодорожном транспорте межрегионального сообщения (на 1,5%).





За последний месяц года специалисты МАРТ зафиксировали незначительное подорожание водки (0,2%) и табачных изделий (0,7%).





Ранее сообщалось, что в годовой прирост потребительских цен в декабре 2019 года составил 0,5%, с начала года — 4,7%.