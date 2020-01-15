+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Белорусский рубль продолжает терять в цене

Курс доллара вырос до максимального значения за 281 день, а евро до максимума за 224 дня на торгах в среду. Стоимость валютной корзины выросла ещё на 0,14% до максимума за два года.

Курс доллара вырос на 0,0045 BYN до 2,1248 BYN/USD и преодолел максимума за 9 месяцев. С начала года американская валюта стала дороже на 0,0163 BYN (+0,77%).

Кус евро поднялся на 0,0036 BYN до 2,3649 BYN/EUR. Это максимальное значение с начала мая 2019 года, но с начала 2020 года европейская валюта подорожала всего на 0,0012 BYN.

Курс российского рубля прибавил всего 0,0054 BYN до 3,4582 BYN/100 RUB.

Напомним, что вчера сотня российских рублей упала в цене на 0,0143 BYN и покинула максимум за 678 дней (более 22 месяцев).

Центробанк России

Официальные курсы доллара и евро на завтра, которые устанавливает Банк России изменились незначительно. Доллар подорожал всего на 2 копейки до 61,4328 российских рублей. Евро, наоборот, подешевел на 5 копеек до 68,3747 российских рублей.

Напомним, что ещё вчера официальный курс USD находился на минимуме за 21 месяц, а курс EUR — на минимуме за 26 месяцев.
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Адмова ад талерантнасці ў адносінах да...
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru