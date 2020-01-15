Гуцериевская нефть пошла и на Мозырский НПЗ

В «Сафмаре» подтвердили начало поставок на Мозырский НПЗ.





Напомним, до настоящего времени поставки нефти в Беларусь из России шли только на новополоцкий НПЗ «Нафтан», Мозырский НПЗ сырье в этом году еще не получал.