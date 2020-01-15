Гуцериевская нефть пошла и на Мозырский НПЗ
Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева оформила маршрутные поручения на поставку первой партии нефти в объеме 30 тыс. тонн на Мозырский НПЗ.
В «Сафмаре» подтвердили начало поставок на Мозырский НПЗ.
Напомним, до настоящего времени поставки нефти в Беларусь из России шли только на новополоцкий НПЗ «Нафтан», Мозырский НПЗ сырье в этом году еще не получал.
Источник: officelife
13:11 15/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.