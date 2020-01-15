+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Гуцериевская нефть пошла и на Мозырский НПЗ

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева оформила маршрутные поручения на поставку первой партии нефти в объеме 30 тыс. тонн на Мозырский НПЗ.

В «Сафмаре» подтвердили начало поставок на Мозырский НПЗ.

Напомним, до настоящего времени поставки нефти в Беларусь из России шли только на новополоцкий НПЗ «Нафтан», Мозырский НПЗ сырье в этом году еще не получал.
Источник: officelife
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Адмова ад талерантнасці ў адносінах да...
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru