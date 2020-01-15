Миссия МАГАТЭ оценит готовность БелАЭС к эксплуатации
14-15 января в министерстве энергетики проходит рабочее совещание по подготовке к миссии МАГАТЭ по оценке готовности национальной инфраструктуры ядерной энергетики к эксплуатации АЭС (INIR 3).
В ходе мероприятия рассмотрен подготовленный белорусской стороной предварительный отчет о развитии всех направлений ядерной инфраструктуры и другие организационные вопросы по проведению миссии МАГАТЭ INIR 3, которая будет проходить в Беларуси с 24 февраля 2020 года.
12:29 15/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.