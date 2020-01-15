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В Азербайджане заявили о готовности поставлять нефть в Беларусь

Азербайджан имеет возможности для поставок нефти в Беларусь

Об этом заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ибрагим Ахмедов.

"Интерес с белорусской стороны касательно поставок нефти для переработки в Беларуси был. Однако на этот счёт пока нет конкретного решения. В прошлом мы поставляли нефть в Беларусь, и в принципе есть возможности для поставок", - сказал Ахмедов.

Он отметил, что белорусская сторона в настоящее время рассматривает разные возможности, имеющиеся на рынке, включая поставки со стороны SOCAR.

Ранее во вторник первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что Беларусь направила коммерческие предложения о покупке нефти во все возможные страны. 

"Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан", - сказал Крутой.
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