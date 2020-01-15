+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Оптимист: новый министр экономики верит в рост ВВП до $100 млрд

Если в белорусской экономике максимально задействовать все ресурсы, то задача увеличения ВВП Беларуси до 100 млрд. долларов к 2025 году может быть выполнена.

Об этом 4 января сообщил новый министр экономики РБ Александр Червяков, назначенный на этот пост в этот же день. Необходимым ежегодным ростом ВВП он назвал 4%.

При этом глава Беларуси Александр Лукашенко такой цели по увеличению ВВП перед ним не ставил. Согласно официальному сообщению, он назвал четыре ключевые задачи, которые предстоит решить министру: уровень кадров, качество работы госсектора, эффективность работы предприятий на микроуровне и снижение уязвимости белорусской экономики от внешних шоков.

Немного другие задачи поставил перед Александром Червяковым премьер-министр РБ Сергей Румас, представляя нового руководителя коллективу Министерства экономики.

Основной задачей Сергей Румас назвал обеспечение роста ВВП к концу следующей пятилетки до 100 млрд. долларов. Он подчеркнул, что в пятилетней программе, которую предстоит разработать Минэкономики, должны быть указаны конкретные проекты в сферах экспорта и инвестиций, которые обеспечат достижение поставленной цели.


Кроме того, премьер-министр отметил необходимость выполнения указа по развитию Оршанского района. Сергей Румас сообщил, что не все положения этого указа выполняются, и надо смотреть, где приложить усилия, чтобы исправить положение.

Сергей Румас также обратил внимание на то, что новый министр, работая в
должности замминистра и первого замминистра экономики, занимался работой предприятий на микроуровне на примере, в частности, сельского хозяйства Витебской области. 

Премьер-министр подчеркнул, что на микроуровне имеются проблемы и в промышленности.

Еще одна задача — это организация работы Минэкономики с отраслевыми министерствами, которые отвечают за сектор услуг. Сергей Румас подчеркнул, что в данном секторе можно малыми капиталовложениями и усилиями сразу достигать быстрого роста.

Премьер-министр РБ также указал на необходимость контролировать инвестиционные проекты, которые осуществляются совместно с Российской Федерацией, а также в Евразийском экономическом союзе и СНГ.
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru