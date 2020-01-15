Как будут расти цены на бензин в 2020 году?

- В связи со сложным ведением переговоров по поставке нефти в Беларусь из России у многих белорусов возникают переживания в отношении роста цен на автомобильное топливо в 2020 году. Однако надо отметить, что сейчас концерн «Белнефтехим» предпринимает все возможные меры для недопущения каких-либо ценовых скачков и обеспечения плавного повышения стоимости топлива по той стратегии, которая была заявлена ранее в 2019 году. То есть, традиционно это повышения по 1 копейке .





Да, мы видим, что в декабре 2019 года темпы этого увеличения розничных цен усилились. В последнее время почти каждую неделю был рост на 1 копейку.





Вместе с тем создавать сейчас ажиотаж вокруг будущих цен на автомобильное топливо не стоит. В действительности идут переговоры на уровне правительства, руководства страны по поставке нефтересурсов. На текущий момент наши НПЗ получили временные объемы нефти по нормальным ценам и какого-то резкого скачка в стоимости нефтепродуктов на внутреннем рынке ожидать не стоит.





При этом надо понимать, что в настоящее время из-за конфликта между США и Ираном мировые цены на нефть резко возросли. И изначально при формировании цены нефти для Беларуси учитывается в том числе и мировой тренд подорожания нефти.









В результате, естественно, «Белнефтехим» вынужден будет повышать цены в соответствии с этим ростом мировых цен на нефть. Но не надо привязывать переговоры между Беларусью и Россией к этому возможному повышению цен на нефтепродукты в нашей стране. Скорее всего, рост цен на топливо в Беларуси будет связан исключительно с ростом мировых цен на нефть из-за конфликтной ситуации между США и Ираном.





Каким будет темп повышения цен на бензин в Беларуси в ближайшие месяцы? Однозначно цены будут расти. Не исключено даже, что в первом квартале они будут повышаться гораздо интенсивнее, чем это было в декабре 2019 года.





Но, думаю, власти не будут допускать резкого повышения. Рост будет на 1-2 копейки. Но просто повышать цену топлива будут чаще - раз в неделю, а иногда, возможно, и два раза в неделю. Потому что люди привыкли уже к этому постепенному повышению. Если будет резкий рост цен на топливо, то возможно проявление различных форм возмущения со стороны автовладельцев.



