"Заявление от "Белнефтехима" поступило в наш адрес и представители данного ведомства планируют приехать в Казахстан для обсуждения поставки (нефти - Прим.). Мы на сегодня осуществляем поставку нефти по деферсифицированным направлениям, и мы рассмотрим предложения белорусской стороны", - сказал Ногаев в кулуарах парламента в среду.





"В этом месяце до 20 января планируется приезд представителей "Белнефтехим", - пояснил он на вопрос журналистов о возможных датах переговоров.





Кроме того Ногаев заявил, что сделка между Казахстаном и Беларусью по поставке нефти состоится, если она будет экономически выгодна.





"Мы на сегодня осуществляем поставку нефти по диверсифицированным направлениям и мы рассмотрим предложения белорусской стороны. Мы организуем встречу с ресурсодержателями, если кто-либо из нефтяных компаний изъявит желание при экономически выгодной цене или при условиях, которые их удовлетворят, сделка возможна", - сказал министр.









Ранее первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что Беларусь направила коммерческие предложения о покупке нефти во все возможные страны. "Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан", - сказал Крутой во вторник.





"Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти", - добавил первый вице-премьер.





Как сообщалось, Беларусь накануне Нового года не смогла договориться с российскими НК об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря распорядился в ближайшие дни начать импорт нефти от альтернативных поставщиков. "Прежде всего, речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба", - отмечалось в сообщении пресс-службы президента.