«Гомсельмаш» остался без отопления, люди вынуждены работать в куртках и шапках, но и это не спасает
Работники «Гомсельмаша» жалуются на отсутствие отопления на предприятии.
Как пишет ЧП Гомель, температура воздуха в кабинетах колеблется от трёх до семи градусов тепла. В коридоре и туалетах корпусов столбик термометра не поднимается выше плюс четырёх градусов. Также работники сообщают о том, что замерзают в цехах, причём там дела с температурой обстоят намного хуже.
— Люди вынуждены мерзнуть. Даже куртка и шапка не сильно спасает, — рассказывает работник предприятия.
Обогреватели запрещены по технике безопасности, а отопление включают лишь при минусовой температуре за окном.
09:22 15/01/2020
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