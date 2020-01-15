Как пишет ЧП Гомель, температура воздуха в кабинетах колеблется от трёх до семи градусов тепла. В коридоре и туалетах корпусов столбик термометра не поднимается выше плюс четырёх градусов. Также работники сообщают о том, что замерзают в цехах, причём там дела с температурой обстоят намного хуже.





— Люди вынуждены мерзнуть. Даже куртка и шапка не сильно спасает, — рассказывает работник предприятия.





Обогреватели запрещены по технике безопасности, а отопление включают лишь при минусовой температуре за окном.