Госконтроль: более 70 преступлений по необоснованному посредничеству выявлено в 2019-м
Одну из юрфирм-посредников финансовая милиция обвинила в уходе от налогов через Гибралтар, пишет Office Life.
Официальное издание Комитета госконтроля — журнал «Государственный контроль» — сообщает, что только за 9 месяцев прошлого года выявлено 73 преступления, связанных с «необоснованным посредничеством».
Недавно пресечена деятельность юридической компании, которая оказала белорусским субъектам хозяйствования услуги по открытию за пределами страны более 500 компаний. Среди ее клиентов фигурируют достаточно известные юридические лица, к которым у Департамента финансовых расследований есть вопросы.
К юркомпании у финансовой милиции претензии возникли еще и потому, что выручка шла на счета в Гибралтаре и в белорусском учете не отражалась.
09:18 15/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.