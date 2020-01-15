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Госконтроль: более 70 преступлений по необоснованному посредничеству выявлено в 2019-м

Одну из юрфирм-посредников финансовая милиция обвинила в уходе от налогов через Гибралтар, пишет Office Life.

Официальное издание Комитета госконтроля — журнал «Государственный контроль» — сообщает, что только за 9 месяцев прошлого года выявлено 73 преступления, связанных с «необоснованным посредничеством».

Недавно пресечена деятельность юридической компании, которая оказала белорусским субъектам хозяйствования услуги по открытию за пределами страны более 500 компаний. Среди ее клиентов фигурируют достаточно известные юридические лица, к которым у Департамента финансовых расследований есть вопросы.

К юркомпании у финансовой милиции претензии возникли еще и потому, что выручка шла на счета в Гибралтаре и в белорусском учете не отражалась.
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