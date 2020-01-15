«Белтелеком» поднимает цены на интернет

Повышение составит в среднем 5% в сравнении с действующим уровнем. Решение о пересмотре тарифов принято в рамках запланированного на 2020 год индекса роста потребительских цен в целях поддержания уровня окупаемости услуг электросвязи на уровне 2019 года.





Изменение стоимости не коснется регулируемых тарифов на услуги местной и междугородной телефонной связи, услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, услуг предоставления доступа к международным сетям передачи данных, в том числе доступа к сети для операторов электросвязи, услуг хостинга, видеоконтроля и др. Полный список тарифов опубликован на сайте «Белтелекома».





Что касается «скоростных» тарифов, «Рекорд 200» обойдется с 25 января в 43 рубля против 42 рублей сейчас. Цена «Рекорд 50 new» поднимется на 60 копеек и будет стоить 25,6 рубля, «Рекорд 25» подорожает на 50 копеек до уровня 21,5 рубля, «Рекорд 10» до 19,5 рубля, подорожав на 50 копеек. «Социальный анлим 25» и «Социальный анлим 10» будут стоить 15,3 и 13,85 рубля соответственно (сейчас — 14,95 и 13,5 рубля).





Например, стоимость пакета услуг «ЯСНА 100» увеличится на 33 копейки в расчете на одну услугу.