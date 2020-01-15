Беспилотные автомобили начнут разрабатывать в «Великом камне»
В «Великом камне» создадут опытный центр разработки беспилотных автомобилей. Соответствующее соглашение заключили в Китае.
Подробности сообщили в пресс-службе индустриального парка.
Согласно подписанному документу, китайское предприятие будет проводить исследования и разработки беспилотных автомобилей.
Работу над проектом планируют начать в мае 2020 года, пишет mlyn.by
Фото: industrialpark.by и из открытых источников
07:56 15/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.