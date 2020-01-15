+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Беспилотные автомобили начнут разрабатывать в «Великом камне»

В «Великом камне» создадут опытный центр разработки беспилотных автомобилей. Соответствующее соглашение заключили в Китае.

Беспилотные автомобили начнут разрабатывать в «Великом камне»
 Подробности сообщили в пресс-службе индустриального парка.

Согласно подписанному документу, китайское предприятие будет проводить исследования и разработки беспилотных автомобилей.

Работу над проектом планируют начать в мае 2020 года, пишет mlyn.by
Фото: industrialpark.by и из открытых источников
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru