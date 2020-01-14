Экономист предложил альтернативу экологическому налогу
Леонид Заико рассказал, чем чревата инициатива белорусских властей.
Беларусь ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории. По подсчетам Минфина, нововведение может позволить пополнять бюджет страны на $100 миллионов в год.
Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико раскритиковал инициативу властей. В программе «Примус» он рассказал об альтернативе налогу и о возможных последствиях его введения, пишет "Солидарность".
— Лучше бы правительство и дальше цену на топливо повышало на одну копейку. Это у них лучше всего получается. Правда, у них там один молодой человек объяснил, что можно в цену бензина включить транспортный сбор, но это увеличит цену на топливо и на все остальное. А вот двадцать семь раз за год (повышений цен на топливо — С.) у них не вызывает вопросов, — отметил эксперт.
По его мнению, правительству самое время выйти и признаться: «Ребята, мы ничего не умеем делать».
— Если подходить к вопросу серьезно, то можно создать страховой полис. Чтобы застраховаться от возможных поломок нефтепровода. Страховать возможные загрязнения, прорывы. То есть задействовать режим покрытия возможных издержек, — привел пример альтернативы введенному налогу Заико.
Экономист пояснил, чем чреваты подобные демарши в ситуации тотальной зависимости от экспорта белорусской продукции в Россию. По его словам, те же поставки молока на российский рынок куда чувствительнее вопросов нефти и газа. И в случае, если российская сторона решить надавить именно в этом месте, экспорт в Россию просядет еще сильнее.
21:03 14/01/2020
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Особое мнение
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