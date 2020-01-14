«Беларуськалию» дадут кредит в $ 400 миллионов

Об этом сообщается на сайте ЕАБР, сообщает "Белсат"





Подписание двух кредитных соглашений на $ 400 миллионов произошло в Минске 14 января. Сумма учитывает ранее переданное финансирование в рамках подписанного в мае 2019 года кредитного соглашения на 100 млн.





«Средства будут направлены на увеличение производства калийных удобрений в Республике Беларусь, в том числе промышленную разработку Петриковского месторождения калийных солей со строительством и вводом в эксплуатацию в 2021 году горно-обогатительного комбината в Гомельской области мощностью не менее 1,5 млн тонн хлорида калия в год», – сообщают в ЕАБР.









Как отмечается в пресс-релизе, «реализация этого проекта способствует устойчивому экономическому росту Республики Беларусь».





Ранее сообщалось, что всего инвестиции в Петриковский горно-обогатительный комбинат, который строится с 2015 года, составят $ 1,5 млрд. Предполагается, что на комбинате будет создано 1700 рабочих мест.