"Белтелеком" объявил о повышении тарифов на отдельные услуги
"Белтелеком" объявил о повышении тарифов на отдельные услуги электросвязи. Оно составит в среднем 5%.
Как информирует пресс-служба предприятия, нововведение начинает действовать уже с 25 января. Например, популярный у абонентов пакет услуг "ЯСНО 100" подорожает на 33 копейки в расчёте на одну услугу, передает "Еврорадио".
В "Белтелекоме" объясняют решение о повышении тарифов желанием поддержать в текущем году уровень окупаемости услуг электросвязи на уровне прошлого года.
Обновлённые тарифы можно посмотреть здесь.
19:43 14/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.