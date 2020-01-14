+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Белтелеком" объявил о повышении тарифов на отдельные услуги

"Белтелеком" объявил о повышении тарифов на отдельные услуги электросвязи. Оно составит в среднем 5%.

Как информирует пресс-служба предприятия, нововведение начинает действовать уже с 25 января. Например, популярный у абонентов пакет услуг "ЯСНО 100" подорожает на 33 копейки в расчёте на одну услугу, передает "Еврорадио".

В "Белтелекоме" объясняют решение о повышении тарифов желанием поддержать в текущем году уровень окупаемости услуг электросвязи на уровне прошлого года.

Обновлённые тарифы можно посмотреть здесь.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru