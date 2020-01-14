Как информирует пресс-служба предприятия, нововведение начинает действовать уже с 25 января. Например, популярный у абонентов пакет услуг "ЯСНО 100" подорожает на 33 копейки в расчёте на одну услугу, передает "Еврорадио"





В "Белтелекоме" объясняют решение о повышении тарифов желанием поддержать в текущем году уровень окупаемости услуг электросвязи на уровне прошлого года.



