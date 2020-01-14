Утром 15 января в работе ЕРИП возможен сбой
Сервис сообщает, что с 06:30 до 07:00 будут проводиться плановые работы. Из-за этого автоматизированная информационная система "Расчет" может быть недоступна.
Как информирует Еврорадио, сбой в работе ЕРИП произошел утром во вторник. Пользователи не могли через систему оплатить товары и услуги. Продолжалось это от 8:00 до 8:45.
В контакт-центре ЕРИП сообщили, что "были приняты все необходимые меры для исправления данной ситуации".
19:30 14/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.