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Утром 15 января в работе ЕРИП возможен сбой

Сервис сообщает, что с 06:30 до 07:00 будут проводиться плановые работы. Из-за этого автоматизированная информационная система "Расчет" может быть недоступна.

Как информирует Еврорадио, сбой в работе ЕРИП произошел утром во вторник. Пользователи не могли через систему оплатить товары и услуги. Продолжалось это от 8:00 до 8:45.

В контакт-центре ЕРИП сообщили, что "были приняты все необходимые меры для исправления данной ситуации".
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