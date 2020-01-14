Лукашенко набросился на строителей-"миллионеров"

"У нас те предприниматели, частники, бизнесмены, которые занимаются стройкой, особенно строят жилье (они просто рвутся в эту сферу), все стали как минимум долларовыми миллионерами. Быстро, в возрасте от 25 до 40 лет. Все, кто серьезно занимался этим строительством.









Спрашивается, откуда такая прыть? Даже Америка не знала таких темпов, - сказал Лукашенко. - Спрашивается, откуда так быстро разбогатели эти люди? Слава богу, что разбогатели, нет вопросов. Но только богатеть надо за свой счет. Надо богатеть за свой труд. А не то, что, ссылаясь на какую-то рыночную экономику, разбогатели за счет тех, кто покупает это жилье. Это ненормально".





Он напомнил о своем давнишнем поручении по ценообразованию на строящееся жилье. Эксперимент Завода эффективных промышленных конструкций показал, что застройщик может успешно развиваться и при рентабельности в 5%.





"Цены нормальные, предприятие не рухнуло, не убыточное. А мне тут докладывают, что если мы этим путем пойдет, будут вымываться какие-то финансовые средства и предприятия в результате рухнут. Все вы имеете жилье, и не плохое. Не забывайте, что есть еще нуждающиеся в жилье, и мы должны им помогать. Наша помощь прежде всего заключается в том, чтобы мы помогли им построить жилье по доступным ценам", - подчеркнул Лукашенко.









Он спросил, почему другие предприятия не могут работать при рентабельности 5%.





"Не могут - тогда пусть ждут в очереди: что останется, отдадим им. Мы отдадим строить жилье тем, кто хочет строить, грубо говоря, с пятипроцентной рентабельностью, с меньшими затратами, с более низкими ценами. Мы не будем отбирать - частные, государственные. Вот цена - в нее надо вложиться. У нас не богатые люди, чтобы платить двойную цену за жилье и помогать толстосумам набивать карманы", - отметил он.





Он также обратил внимание, жилищным строительством должны заниматься предприятия, у которых есть для этого необходимые ресурсы. "Это ненормально, когда человек приходит с улицы, ни денег, ни знаний, где-то кусок земли выпросил и начинает строить жилье. У него люди для этого есть? Нет никого. Стол, табуретка. Пошел в тот же трест строительный, они ему построили. Он, ничего не делая, получил хорошие деньги. Поэтому надо давать строить жилье тем, кто имеет производственную базу - строительным организациям", - подчеркнул Лукашенко.