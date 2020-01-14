Цена нефти: у Минска есть аргументы для торга с Москвой

В 2020 год Беларусь вошла без долгосрочных контрактов на нефть. Отчаянный, но безрезультатный торг с российскими нефтяниками за размер скидки к цене поставляемой ими нефти в Беларусь уже обернулся серьезными проблемами для белорусских НПЗ. Как следствие, это приведет к негативным последствиям для всей экономики страны.





Однако, как показала практика, в отсутствие реальных инструментов влияния на российские нефтяные компании официальный Минск вряд ли может рассчитывать на успешные для себя результаты торга.





Аргументы для торга есть





Отметим, что сейчас цена нефти для Беларуси формируется по специальной формуле, в которой учитываются среднемесячные котировки Urals в Северо-Западной Европе и Средиземноморье за минусом экспортной пошлины на нефть и транспортных издержек. Формула также предусматривает размер премии для российских нефтяных компаний (сейчас – около USD10 за тонну поставляемой в Беларусь нефти).





Белорусская сторона на протяжении, как минимум, 5 лет пытается пересмотреть данную формулу и сбить цену за счет снижения или ликвидации премии. И аргументы для этого есть.





Дело в том, что сама премия была установлена для российских нефтяных компаний в то время, когда мировая цена на нефть была в 1,5-2 раза выше, чем сейчас.





Кроме того, в последние годы заметно ухудшилось качество российской нефти, поставляемой в Беларусь. Белорусские НПЗ работают на российской нефти Urals (основной российский экспортный сорт нефти на западном направлении). Это сравнительно тяжелая и высокосернистая нефть.





Ухудшение качества российской нефти оборачивается для белорусских НПЗ ростом издержек и себестоимости конечных продуктов вкупе со снижением объемов выхода бензинов и других наиболее ликвидных нефтепродуктов. Неслучайно экспортная смесь Urals почти всегда котировалась с дисконтом по отношению к сорту нефти Brent.





Между тем с 1 января 2020 года вступили в силу новые требования Международной морской организации ООН (IMO), согласно которым содержание серы в судовом топливе снижено с 3,5% до 0,5%. Теперь компании должны использовать топливо с меньшим содержанием серы.





В концерне «Белнефтехим» в связи с этим отмечают, что если дизельное топливо и бензин белорусских НПЗ соответствуют стандарту Евро-5, то на изменения спроса на высоко- и низкосернистый мазут заводам «предстоит реагировать», что, в свою очередь, потребует от белорусских нефтяников дополнительных затрат.





Эксперты считают, что из-за новых требований спрос на более сернистую нефть Urals упадет и, в частности цена на Urals в 2020 году снизится в среднем почти на USD5.





Для Минска очень важно сейчас максимально сбить цену на российскую нефть. Ведь из-за эффекта налогового маневра в РФ цена на российскую нефти для белорусских НПЗ с начала 2020 года увеличилась на USD20 за тонну (при мировой котировке USD68 за баррель).





Казалось бы, проблемы, с которыми в апреле 2019 года столкнулась Беларусь в связи с резким ухудшении качества российской нефти из-за аварии на нефтепроводе «Дружба», дают шанс белорусской стороне пересмотреть подходы к ценообразованию на российскую Urals, а также существенно повысить тарифы на транзит российской нефти через Беларусь.









Решение по тарифам на транзит через Беларусь принимают в Москве





Еще до аварии на «Дружбе» белорусская сторона сообщила российской кoмпaнии «Трaнснeфть» о своих плaнах повысить с 1 мая 2019 года на 23% тaриф нa трaнзит нeфти через трубопровод «Дружба» (в то время Минск попытался использовать этот аргумент в том числе для решения вопроса о компенсации потерь от налогового маневра в нефтяной отрасли РФ).





Естественно, «Транснефть» отнеслась к предложению белорусов отрицательно.





Но принять решение в одностороннем порядке о повышении тарифной ставки Минск не может: в этом вопросе он должен действовать в соответствии с процедурой.





С 2010 года между Россией и Беларусью действует межправительственное соглашение, которое регулирует тарифы на услуги по транзиту нефти по магистральным трубопроводам (документ был подписан после очередного нефтяного конфликта между союзниками).





Эта методика (она, кстати, не содержит ограничений по срокам ее действия) допускает плановый и внеплановый пересмотр тарифов.





Плановый пересмотр предусматривает следующую процедуру. «Транснефть» не позднее 15 ноября направляет в адрес трубопроводных организаций Беларуси сведения о планируемых на следующий год объемах поставок нефти на белорусские НПЗ и транзита.





В свою очередь Беларусь до 25 ноября передает «Транснефти» на согласование планируемые размеры тарифов. Тарифы должны быть согласованы до 25 декабря, утверждены Минэкономики Беларуси до 15 января, введены в действие с 1 февраля.





Если договориться не получается, белорусская сторона может повысить ставки тарифов на уровень среднегодовой инфляции в России, увеличенный не более чем на 3%.





Плановый пересмотр производится не ранее чем через 12 месяцев после предыдущего планового пересмотра.





Ранее тарифы на транзит нефти по Беларуси планово индексировались, согласно методике, с 1 февраля 2019 года. Они поменялись с учетом среднегодового индекса потребительских цен в РФ на 2019 год (4,6%), увеличенного на 3%.





В результате на 2019 год тарифы на услуги по транспортировке нефти по белорусским магистральным трубопроводам были повышены на 7,6%.





Минск в вопросах транзита не самостоятелен и скован процедурными ограничениями





Намерение белорусской стороны повысить тарифы на транзит нефти на 23% было внеплановым. Согласно принятой методике, оно может производиться в том случае, если условия хозяйственной деятельности белорусских предприятий трубопроводного транспорта сильно изменились.





Белорусская сторона обосновала свое предложение ссылкой на экологическую ситуацию в Беларуси. В концерне «Белнефтехим» пояснили, что обеспечение безопасности в процессе транспортировки нефти довольно затратно, оно требует постоянного мониторинга нефтепровода, а также модернизации и замены изношенного оборудования.





При этом отметили, что белорусский тариф на транспортировку нефти остается самым низким среди соседних стран-транзитеров нефти: USD0,86 на 100 тонно-километров. Для сравнения: в Польше он выше белорусского на 22% (USD1,05), в Украине – на 62% (USD1,39).





Следует также отметить, что белорусские тарифы на транзит нефти с 2010 года по договоренности с РФ установлены не в долларах, а в российских рублях. Одними из самых низких среди соседних стран они остаются в том числе и по причине заметного падения курса российского рубля.









Согласно процедуре, если «Транснефть» не согласна с белорусскими предложениями, спорный вопрос должны решать Федеральная антимонопольная служба России и белорусский МАРТ.





В результате долгого спора российская сторона лишь с 1 сентября 2019 согласилась на увеличение на 3,7% тарифа на транспортировку нефти по «Дружбе». Однако на этом спор не завершился.





В декабре 2019 года председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что Беларусь хочет заложить в тариф на транзит российской нефти в 2020 году свои потери по причине снижения транзита нефти из-за аварии на «Дружбе».





По имеющимся данным, белорусская сторона в связи с этим намерена повысить тариф на транзит российской нефти на 16,6%. Таким образом, Минск предложил повысить тариф на 2020 год на инфляционную составляющую, как это предусмотрено методикой, а также на недополученный объем выручки, чтобы компенсировать потери в текущем году.





Однако 9 февраля ФАС РФ и МАРТ Беларуси не смоли договориться о тарифах. У российской стороны возникли определенные вопросы по расчетам, проведенным ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Не договорились они и накануне.





Согласно действующей методике вопрос о размере тарифов на транзит российской нефти и нефтепродуктов должен быть решен ФАС и МАРТ не позднее 15 января. Если сделать этого не удастся, решение должно быть принято до 1 февраля.





Стоит обратить внимание, что в преддверии этого спора президент Беларуси 10 января подписал указ №9 «О налогообложении», которым с 1 января 2020 года введен экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси.





Объектом налогообложения экологическим налогом признана транзитная транспортировка по территории Беларуси нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами.





Плательщиками экологического налога являются ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и предприятие «Запад Транснефтепродукт», собственником имущества которого является российское АО «Транснефтепродукт». Ставка налога установлена в размере 0,35 рубля (около USD0,17) за перемещение одной тонны нефти или нефтепродуктов на 100 км.









Можно предположить, что ОАО «Гомельтранснефть Дружба» постарается также «учесть» появившиеся новые издержки в тарифе на транзит российской нефти. Что, в свою очередь, может вызвать недовольство российской стороны.