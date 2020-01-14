Напомним, дедлайн по подаче отчетов в прошлом году перенесли с 1 марта на 31 марта, а срок уплаты подоходного налога — с 15 мая на 1 июня года, следующего за отчетным. TUT.BY посмотрел, кому нужно не забыть отчитаться за доходы и как это сделать.





Кому нужно подавать декларацию?

Декларацию должны предоставлять белорусы, иностранцы и лица без гражданства, которые относятся к налоговым резидентам нашей страны и получали в 2019 году доходы, которые подпадают под налогообложение.





Подавать декларацию нужно в том случае, если физлицо за подотчетный год получало доходы за границей или из-за границы. Это могут быть плата за работу по найму, выигрыши в онлайн-казино, букмекерских конторах, дивиденды от иностранных компаний, проценты по счетам в зарубежных банках и прочие.





Подоходный налог взимается и с доходов от продажи или мены в течение календарного года одной грузовой машины, автобуса либо двух и более легковых.





Если физическое лицо продало более чем один жилой дом, садовый домик, машино-место, земельный участок, гараж, квартиру, дачу или другую недвижимость независимо от количества, скажем, офис, склад, торговое помещение в течение пяти лет, ему тоже придется подать декларацию.





Заплатить подоходный налог нужно и в случае, если человек прекратил строить квартиру или жилой дом и ему вернули взносы.





С дорогих подарков — на сумму больше 6569 рублей, полученных от физлиц за год, тоже нужно заплатить подоходный. Исключение составляют доходы, полученные от близких родственников, опекуна, попечителя или подопечного.





Как можно подать декларацию?

Подать декларацию по подоходному налогу можно несколькими способами. Первый — принести в налоговую лично.





Второй — прислать по почте с описью вложения. Напомним, при таком способе днем предоставления декларации будет считаться число, указанное на почтовом штампе.





Третий способ — декларацию можно подать через личный кабинет плательщика на сайте Министерства по налогам и сборам. Войти в него можно с помощью учетной записи и пароля или используя личный ключ электронной цифровой подписи.





Если нет возможности самостоятельно подать декларацию, за вас это может сделать уполномоченный представитель по доверенности, заверенной у нотариуса.





Также подать декларацию может и законный представитель физлица. К примеру, если доход получил ребенок до 14 лет. Тогда декларацию от его имени должны заполнить его родители, усыновители, опекуны или попечители.





Если ребенку от 14 до 18 лет, то заполнить и предоставить декларацию должен он сам. Однако с письменного согласия законного представителя.





Посмотреть, как правильно заполняются документы, можно на сайте МНС в разделе «Формы документов, представляемые плательщиками в налоговые органы».





До какого числа надо подать декларацию и уплатить налог?

Физические лица, получавшие в 2019 году доходы, которые необходимо декларировать, обязаны подать декларацию не позже 31 марта 2020 года.





Сумму подоходного налога, которую насчитали исходя из представленной декларации за 2019 год, заплатить нужно не позже 1 июня.





Как получить электронное извещение на уплату налога?

Чтобы получить электронное извещение на уплату налога, нужно зарегистрироваться в личном кабинете плательщика на сайте МНС. Для этого необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию с документом, удостоверяющим личность, там заполнить заявку на получение учетной записи и пароля для работы в личном кабинете плательщика.





Заполнить и отправить заявку можно и на портале МНС. Но после этого все равно придется идти в инспекцию, чтобы предоставить документ, удостоверяющий личность. За учетную запись и пароль платить не нужно.





Извещение об уплате подоходного налога направят в личный кабинет.









Что будет, если вовремя не подать декларацию или не уплатить налог?

Если подать декларацию позже 31 марта — просрочить на 3 рабочих дня, можно получить штраф от 2 до 10 базовых, или от 54 до 270 рублей.





Если сумма налога превышает 1 базовую величину либо человек недоплатил больше чем такую сумму до 1 июня, то придется платить штраф в размере 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой величины (13,5 рубля).