Новый налог на транзит нефти: кто будет его платить





Две недели нового года позади, а ясности в нефтяном вопросе по-прежнему нет. Очередной раунд переговоров в понедельник 13 января успехом не увенчался.





Обсуждались тарифы на прокачку российской нефти и нефтепродуктов через территорию Беларуси. Белорусская сторона ранее предлагала увеличить тариф на 16,6%, но россияне предложение не приняли.





Если стороны не придут к компромиссу, а сделать это планировалось до 15 января, то согласно ранее заключенным договоренностям тариф будет автоматически увеличен не более чем на 6,8%.





В последний раз тариф прокачки изменялся 1 сентября 2019 года, когда Россия согласилась платить за транзит нефти на 3,7% больше. Хотя белорусская сторона настаивала на том, чтобы поднять тариф на 21% - в том числе для того, чтобы компенсировать потери из-за поступившей в нефтепровод «Дружба» загрязненной хлорорганикой нефти.





Напомним, этот инцидент произошел прошлым летом. Компенсацию за нее мы до сих пор не получили.





За три дня до нынешних переговоров Александр Лукашенко подписал указ №9 «О налогообложении».





Текст указа пока не опубликован, но официальный сайт президента сообщает, что «для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%.





Кроме того, признана объектом налогообложения экологическим налогом транзитная транспортировка по территории Беларуси нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами».





По официальной версии, новый налог вводится для того, чтобы накопить денег на ликвидацию экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо «иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории нашей страны».





Комментарии экспертов на эту тему разнятся. Российский эксперт в нефтяной отрасли, не называя своего имени, настаивает на том, что уплачивать новый налог будет не российская «Транснефть», а оператор белорусского участка нефтепровода «Дружба» - «Гомельтранснефть Дружба».





До прошлого года в Беларуси была еще одна отечественная компания по транзиту нефти - «Полоцктранснефть Дружба», но в 2019-м компании были объединены. Их общая прибыль за 2018 год - 233,7 миллиона рублей (данных за 2019 год пока нет).





Если прибыль сохранится на этом уровне, то сумма экологического налога может составить 117 миллионов рублей, или чуть меньше 60 миллионов долларов.





Для сравнения: по оценкам посла Беларуси в России Владимира Семашко, размер компенсации, которую белорусская сторона ожидает от российский «Транснефти» за прошлогодний транзит грязной нефти, составляет не менее 70 миллионов долларов.





Вместе с тем источник, близкий к «Белнефтехиму», обратил внимание на то, что транзит российской нефти в Европу осуществляет не только «Гомельтранснефть Дружба», но и предприятие «Запад Транснефтепродукт».





Несмотря на то, что оно расположено в Мозыре, его собственником является российское ОАО «Транснефтепродукт» - дочерняя компания «Транснефти». Она перекачивает нефть в направлении Латвии и Украины по магистральным нефтепроводам, которые проходят по трем белорусским областям.





Очевидно, что под действие данного указа это российское предприятие также подпадает и, следовательно, уплачивать новый экологический налог в бюджет Беларуси обязано.