



Сумма депозитов в иностранной валюте, которые принадлежат женщинам, на 1 октября текущего года достигла 4,13 млрд. долларов, тогда как вклады мужчин составляли всего 2,15 млрд. долларов.





Такие данные приведены в очередном аналитическом обзоре «Обследование по реализации банковского принципа «знай своего клиента», подготовленном Национальным банком РБ.





Величина депозитов в белорусских рублях у женщин и мужчин оказалась примерно одинаковой: 2,6 млрд. рублей против 2,25 млрд. рублей соответственно. Таким образом, женщины оказываются намного осторожнее мужчин, а мужчины, что более склонны к риску, связанному с вложением средств в белорусские рубли.





Впрочем, оба пола единодушны в одном: они увеличивают свои депозиты в белорусских рублях и сокращают в иностранной валюте. А именно, вклады в рублях у мужчин и женщин за третий квартал увеличились соответственно на 147 млн. рублей и 171 млн. рублей соответственно. Вклады в валюте сократились на 37 и 14 млрд. долларов.





При этом отношение к типу вклада по возможности досрочного возвращения из банка у обоих полов примерно одинаково. Женщины, по данным на 1 октября текущего года, держат на безотзывных вкладах 8,25 млрд. рублей, а на отзывных — 2,93 млрд. рублей. Мужчины — 4,82 млрд. рублей и 1,89 млрд. рублей соответственно.





Это означает, что жители Беларуси обоих полов не опасаются банкротства банков, и копят деньги, исходя не из краткосрочных, а среднесрочных и долгосрочных планов.









В то же время, значительное отличие между полами наблюдается по сумме сбережений в банках: мужчины намного богаче. На одного вкладчика приходится в среднем 11,55 тыс. рублей сбережений, тогда как на одну вкладчицу всего 8,59 тыс. рублей.





Отличие есть и по возрастному признаку. Самые обеспеченные мужчины в возрасте старше 60 лет. Они держат в банках в среднем 12,23 тыс. рублей. А наиболее обеспеченные женщины — в возрасте от 26 до 55 лет, имеющие в банках в среднем по 9,11 тыс. рублей.