Беларусь обеспечивает 2,3 процента мирового экспорта водки





Глобальные продажи экспорта водки по странам в 2018 году составили 2,3 миллиарда долларов США (за 2019 год данных еще нет). Информацию об этом Thinktanks.by обнаружил на специализированном ресурсе World's Top Exports.





В целом, стоимость экспорта водки с 2014 года, когда поставки водки оценивались в 2,7 миллиарда долларов, снизилась в среднем на 14,9% для всех стран-экспортеров. Однако стоимость экспортированной водки с 2017 по 2018 год увеличилась на 1,8%.





В Топ-15 ведущих экспортеров водки с огромным отрывом от других стран лидируют Швеция и Франция. Беларусь занимает в нем 13-ю позицию, контролируя 2,3% мирового экспорта этого напитка. Белорусские производители водки зарабатывают на зарубежных поставках 52,6 миллиона долларов, немного уступая украинским коллегам, но значительно опережая производителей из Сингапура.





При этом самые высокие темпы роста продаж водки за рубеж наблюдаются у Италии: рост экспорта на 90% за год, Бельгии – рост на 75,2% и Беларуси – 8,7%.





Топ-15 ведущих стран-экспортеров водки:





Швеция: 479,8 млн. долларов США (21,1% от общего объема экспорта водки)

Франция: 408,7 млн. долларов (18%)

Польша: 159 миллионов долларов (7%)

Россия: 149,9 млн. долларов (6,6%)

Нидерланды: 128,5 млн. долларов (5,7%)

США: 112,5 млн. долларов (4,9%)

Великобритания: 96,7 млн. долларов (4,3%)

Латвия: 91,6 млн. долларов (4%)

Германия: 89,2 млн. долларов (3,9%)

Италия: 84,3 млн долларов (3,7%)

Финляндия: 78 миллионов долларов (3,4%)

Украина: 56,4 млн долларов (2,5%)

Беларусь: 52,6 млн. долларов (2,3%)

Сингапур: 37,5 млн. долларов (1,6%)

Бельгия: 26,4 млн. долларов (1,2%)





Перечисленные 15 стран поставили 90,2% мирового экспорта водки.



