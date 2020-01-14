С начала года уже закрыто 18 магазинов «Магия»

Динамика исключения магазинов из реестра в январе 2020 года такова:





3 января — 9 точек;

4 января — 1;

8 января — 4;

10 января — 4;





Если проанализировать данные за декабрь 2019 года, то тогда было закрыто 2 магазина. Всего же в реестре числится 161 торговая точка, из которых 117 — действующие. Магазинами управляет ООО «Розничный стандарт».



