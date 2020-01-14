+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

С начала года уже закрыто 18 магазинов «Магия»

Сведения Торгового реестра Республики Беларусь гласят, что в январе 2020 года закрылось 18 магазинов сети «Магия». Как сообщалось, источник Office Life ранее утверждал, что сеть планируют закрыть полностью.

Динамика исключения магазинов из реестра в январе 2020 года такова:

3 января — 9 точек;
4 января — 1;
8 января — 4;
10 января — 4;

Если проанализировать данные за декабрь 2019 года, то тогда было закрыто 2 магазина. Всего же в реестре числится 161 торговая точка, из которых 117 — действующие. Магазинами управляет ООО «Розничный стандарт».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru