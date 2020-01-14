С начала года уже закрыто 18 магазинов «Магия»
Сведения Торгового реестра Республики Беларусь гласят, что в январе 2020 года закрылось 18 магазинов сети «Магия». Как сообщалось, источник Office Life ранее утверждал, что сеть планируют закрыть полностью.
Динамика исключения магазинов из реестра в январе 2020 года такова:
3 января — 9 точек;
4 января — 1;
8 января — 4;
10 января — 4;
Если проанализировать данные за декабрь 2019 года, то тогда было закрыто 2 магазина. Всего же в реестре числится 161 торговая точка, из которых 117 — действующие. Магазинами управляет ООО «Розничный стандарт».
09:53 14/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.