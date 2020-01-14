На сколько еще хватит нефти в Беларуси?

Как стало известно, стороны так и не договорились по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси. 13 января прошли переговоры, однако безрезультатно.





Между тем, согласно действующей методике, вопрос о размере тарифов на транзит российской нефти и нефтепродуктов должен быть решен органами в области тарифного регулирования двух стран не позднее 15 января. Если сделать этого не удастся, решение должно быть принято до 1 февраля.





Пока же в Беларусь поставляют нефть частные российские компании. Договор с ними действует до конца месяца. А что будет потом и насколько хватит нефти в Беларуси?









Две недели назад эксперты говорили, что нефти в Беларуси осталось на две недели. Но после помощь пришла от российского бизнесмена Михаила Гуцериевым. Известно, что он поставит в Беларусь 750 тысяч тонн нефти в январе. Однако долго существовать на этой нефти не получится.





Как сообщили Радыё Свабода в «Белнефтехиме», сейчас НПЗ работают при минимальных загрузках, но «критической ситуации нет».





— В течение месяца они должны идти, — рассказала пресс-секретарь «Белнефтехима» Ольга Спехова.





Столько же времени дают и эксперты. По мнению обозревателя Татьяны Маненок, нефти на НПЗ должен хватить до конца января при минимальной загрузке.





— На минимальной нагрузке января заводы еще могут работать. С учетом поставок компаний Гуцериева и собственных запасов, — отмечает Татьяна Маненок.





А вот что будет дальше, вопрос открыт. «Нефтяная война» набирает обороты.



