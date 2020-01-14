Кто из 50 крупнейших корпораций России прирос активами в Беларуси

Российский бизнес в прошлом году продолжил наращивать свое присутствие в белорусской экономике.





Завтра твоей страны изучило, кто из 50 крупнейших корпораций России и какими активами прирос в Беларуси в 2019 году.





«Сафмар»





Самым активным инвестором в Беларусь стал многопрофильный холдинг Михаила Гуцериева «Сафмар».





В начале 2019 года была запущенна первая на постсоветском пространстве регулируемая криптобиржа Currency.com, в которую годом ранее инвестировали венчурные фонды VP Capital Виктора Прокопени и Larnabel Ventures семьи Гуцериевых. Технологическим партнером биржи стала созданная Прокопеней компания-разработчик финтех технологий Capital.com. Она вошла в перечень аффилированных с «Сафмар Финансовые инвестиции» структур.





Еще одним белорусским активом, вошедшим в холдинг «Сафмар» в прошлом году, стала строительная компания «Ю-строй». Ранее она входила в девелоперскую Группу компаний «Юнивест», которую создал знакомый Гуцериева по «Славнефти» Анатолий Тернавский. «Ю-строй» является генподрядчиком строительства многофункционального комплекса у Белгосцирка. После Юрия Чижа его доверено завершить российскому «Сбербанку».





«ВЭБ. РФ»





Государственная корпорация развития России «ВЭБ. РФ», замыкающая рейтинг 50 крупнейших корпораций России, тоже активно инвестирует в белорусскую IT-сферу и связанные с ней отрасли.





В конце прошлого года ее дочерний «Банк БелВЭБ» запустил криптоплатформу Finstore.by, которая используется для привлечения инвестиций в обмен на токены белорусских предприятий. Оператором платформы стала дочерняя компания банка «ДФС» — резидент Парка высоких технологий.





Первенцем проекта стала обувная компания «Белвест», ICO (первичное размещение токенов) которой на Finstore.by стартовало с 1 ноября 2019 года. В конце ноября на криптоплатформе начал продажу своих токенов МАЗ.





АФК «Система»





В феврале 2019 года дочерняя компания холдинга «Детский мир» открыла первый супермаркет детских товаров. Он разместился на арендованных у «Евроторга» площадях гипермаркета по улице Монтажников.





К концу 2019 года белорусская сеть «Детмиров» включала 8 магазинов в пяти городах — Минске, Гомеле, Бресте, Могилеве, Молодечно. Управляет ею компания «Детмир Бел».





«Ростех»





Госкорпорация из первой десятки крупнейших бизнесов России в прошлом году через свой венчурный фонд заинтересовалась белорусским хардвером и, в частности, роботами.





Самый известный белорусский разработчик роботов — компания Rozum Robotics, стала портфельной компанией Фонда прямых инвестиций «Индустрия 4.0». Фонд был создан под эгидой «Ростеха» для инвестирования в высокотехнологические проекты и отрасли.





«Газпром»





Новый белорусский актив появился и у самой крупной российской и одной из крупнейших мировых корпораций – «Газпрома».





В числе аффилированных лиц газового монополиста в конце 2019 года фигурировала минская компания «ПКБ «Текон».





Она создана в 2012 году и входит в структуру российской Группы компаний «ПКБ «Текон», занимающейся разработкой оборудования и инжинирингом в сфере промышленной автоматизации.



