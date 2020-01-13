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В прошлом году Европейский банк реконструкции и развития установил рекорд: в белорусские проекты было вложено 390 млн евро. Инвестиции осуществлялись как в частные, так и в государственные проекты, сообщает Белта со ссылкой на банк. В ЕБРР назвали этот уровень инвестиционной активности небывалым, подчеркнув, что банк также привлек синдицированные кредиты на сумму 40 млн евро и мобилизовал значительный объем грантового финансирования, пишет Еженедельник.





Как уточнили в банке, средства вкладывались как в крупные, так и сравнительно небольшие проекты. Самым масштабным проектом (126 млн евро) стала модернизации 12 мостов в Беларуси. 26,8 млн евро пошли на модернизацию канализационно-очистных сооружений в нескольких городах Беларуси. 5,5 млн евро банк предоставли витебскому областному водоканалу.





Кроме того, кредитную линию для поддержки малого и среднего бизнеса получили Приорбанк и Банк Дабрабыт.





13 января также стало известно, что новы руководителем представительства ЕБРР в Беларуси назначена Марина Петров. Она заменит на этом посту Александра Пивоварского, который отправиться работать в штаб-квартиру ЕБРР в Лондоне.





Марина Петров - гражданка Молдовы. Ранее занимала руководящие должности в Лондоне и в странах деятельности банка, являлась главой представительства в Санкт-Петербурге, а в последнее время занимала должность заместителя главы ЕБРР в Украине, где отвечала за один из крупнейших проектных портфелей в истории ЕБРР, а также за сектора энергетики и инфраструктуры.



