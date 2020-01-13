Госкомпания «Нафтогаз Украины» планирует начать импорт бензина и дизельного топлива по годовым контрактам с Белорусской нефтяной компанией (БНК). Решения НАКа о согласовании этих контрактов обнародованы на сайте «Укртранснафты».





Как сообщает enkorr , речь идет о двух контрактах между ООО «Нафтогаз Ойл Трейдинг» и «БНК-Украина»: на закупку дизельного топлива расчетной стоимостью 2,99 млрд грн и бензина марки А-92 на сумму 653 млн грн.





Исходя из стоимости контрактов, годовой объем закупки может составить примерно 125 тыс. т ДТ и 30 тыс. т бензина А-92 (10 тыс. т/мес. ДТ и 2,5 тыс. т/мес. бензина).





В «Нафтогазе» подтвердили планы подписать терм-контракты с «БНК-Украина», отметив, что этот процесс находится на финальной стадии.





«Нафтогаз» начал импорт ДТ из Беларуси в августе 2019 г., законтрактовав около 30 тыс. т в период кризиса на украинском рынке, вызванного остановкой работы трубопровода «ПрикарпатЗападтранс». Импорт бензина будет осуществляться впервые.









Впрочем, сейчас сложность заключается в том, что Беларусь временно приостановила экспорт нефти и нефтепродуктов, чтобы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке.





С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. 4 января поставки в минимальном объеме возобновили только компании российского бизнесмена Михаила Гуцериева.





13 января прошли очередные переговоры между Россией и Беларусью, однако безрезультатно. Стороны так и не договорились по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси.





Эксперты отмечают, что имеющихся в наличии запасов может хватить лишь до конца января.