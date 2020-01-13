Бывший директор «Милкавиты» получил пять лет за взятки
13 декабря суд Железнодорожного района Гомеля приговорил бывшего гендиректора ОАО «Милковита» к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Ему также запрещено занимать определенные должности в течение 5 лет, сообщает «Гомельская правда».
Экс-гендиректор признан виновным в получении взяток на общую сумму 7,5 тысяч долларов от представителей СООО «Кормживсервис» и ООО «Стандартагро». За эту сумму он взялся уладить вопрос с погашением дебиторской задолженности нескольких сельхозпредприятий этим организациям.
20:15 13/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.