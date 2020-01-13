В «Великом камне» собираются создавать беспилотные автомобили
В индустриальном парке «Великий камень» появится центр разработки беспилотных автомобилей. Его создаст ООО «Международная технологическая компания «Интеллектуальное оборудование», сообщает администрация парка.
Китайское предприятие собирается заниматься исследованиями в области создания беспилотных автомобилей, а также их непосредственной разработкой. Проект должен стартовать в мае этого года, пишет reform.by
19:45 13/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.