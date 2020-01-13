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В «Великом камне» собираются создавать беспилотные автомобили

В индустриальном парке «Великий камень» появится центр разработки беспилотных автомобилей. Его создаст ООО «Международная технологическая компания «Интеллектуальное оборудование», сообщает администрация парка.

Китайское предприятие собирается заниматься исследованиями в области создания беспилотных автомобилей, а также их непосредственной разработкой. Проект должен стартовать в мае этого года, пишет reform.by
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