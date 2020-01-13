Мозырский НПЗ остался без нефти - поставки идут только на Нафтан

Об этом сообщил агентству " Интерфакс-Запад " источник в нефтяных кругах.





"Поставки на новополоцкий НПЗ "Нафтан" продолжаются в рамках первого и пока единственного в этом году контракта на поставки нефти в Беларусь (133 тыс. тонн от НК, входящих в "Сафмар" – ИФ). На Мозырский НПЗ пока поставок из России нет", - сказал источник.





По его словам, в Беларуси ожидают, что поставки нефти на Мозырский НПЗ могут возобновиться после заключения контрактов в рамках договоренностей с независимыми поставщиками. "Но пока маршрутных поручений (в адрес "Транснефти" – ИФ) на поставку нефти на Мозырский НПЗ нет", - добавил собеседник.





Он также уточнил, что оба белорусских НПЗ продолжают работать на минимальной загрузке, которая позволяет обеспечивать технологический цикл нефтепереработки.





Как сообщалось, 4 января вечером концерн "Белнефтехим" сообщил о возобновлении поставок нефти из РФ, которые были прекращены с 1 января 2020 года из-за отсутствия контрактов с российскими НК.





Заместитель председателя белорусского концерна Владимир Сизов отмечал, что в январе ожидается поставка из РФ 650 тыс. тонн нефти (около 40% традиционного объема поставок в среднем за месяц - ИФ).





"Для материализации договоренностей необходимо, чтобы нефтяные компании подтвердили, что могут передать этот ресурс для поставки на территорию Беларуси. Мы договорились, что такие технические возможности есть, сейчас идет работа по подтверждению, что этот объем будет выкуплен у нефтяных компаний для поставки именно в Беларусь", - добавил Сизов.





Как сообщалось, с 1 января российские нефтекомпании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Источники на нефтяном рынке сообщали, что белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти (около $10 к тонне нефти – ИФ), мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.





По данным "Белнефтехима", в настоящее время цена поставок нефти из РФ в Беларусь составляет 83% от мировой цены на нефть.





В связи с отсутствием импорта нефти Беларусь с 1 января приостановила экспорт нефтепродуктов. По словам Сизова, экспорт планируется возобновить к концу января.









По данным СМИ, Беларусь также приостановила экспорт нефти собственной добычи, чтобы подкрепить загрузку НПЗ. В Беларуси добывается около 1,7 млн тонн нефти ежегодно.





"Белнефтехим" 4 января сообщил о заключении первого контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене. По данным концерна, "объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года".





Позднее концерн сообщил, что прокачка нефти на белорусские НПЗ возобновлена.





По информации источника в отрасли, поставки нефти из РФ на белорусские НПЗ "Нафтан" и Мозырский НПЗ готовы начать две российские компании: "Русснефть" и "Нефтиса" (входят в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева).





В "Транснефти" подтвердили, что монополия получила заявку на прокачку на "Нафтан" 133 тыс. тонн нефти.