Сербские друзья Лукашенко займут у Белгазпромбанка десятки миллионов евро
Одна из компаний DANA Holdings, ИООО «Зомекс Инвестмент», приняла решение о крупной сделке с Белгазпромбанком.
Драгомир Карич
Общество продаст ему облигации 14 выпусков на общую сумму более €47,6 млн.
Напомним, что группа DANA Holdings связана с приближенными к Лукашенко сербскими миллионерами - братьями Каричами, компании которых занимаются в Беларуси строительством жилья на продажу и в целом девелопментом.
Например, ими был возведен ТРЦ Dana Mall, который оценен более чем в $126,6 млн. А в центре Минска они заканчивают строительство бизнес-центра BK Capital Palace.
Источник: officelife
17:40 13/01/2020
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Особое мнение
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