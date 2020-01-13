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Сербские друзья Лукашенко займут у Белгазпромбанка десятки миллионов евро

Одна из компаний DANA Holdings, ИООО «Зомекс Инвестмент», приняла решение о крупной сделке с Белгазпромбанком.

Драгомир Карич

Общество продаст ему облигации 14 выпусков на общую сумму более €47,6 млн.

Напомним, что группа DANA Holdings связана с приближенными к Лукашенко сербскими миллионерами - братьями Каричами, компании которых занимаются в Беларуси строительством жилья на продажу и в целом девелопментом.

Например, ими был возведен ТРЦ Dana Mall, который оценен более чем в $126,6 млн. А в центре Минска они заканчивают строительство бизнес-центра BK Capital Palace.
Источник: officelife
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