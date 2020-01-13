В Беларуси зафиксирована рекордно низкая инфляция

Продовольственные товары за 2019 год подорожали на 4,3%, непродовольственные — на 3,7%, а платные услуги — на 6,9%, передает tut.by





При этом в декабре прошлого года инфляция составила 0,5%. Продовольственные товары за последний месяц 2019 года выросли в цене на 0,5%, непродовольственные — на 0,4%, а платные услуги — на 0,8%.





Напомним, в июле и ноябре прошлого года в Беларуси фиксировали дефляцию на продовольственные товары.





Большинство белорусов — 81,1% — считают, что в ближайшие 12 месяцев цены будут увеличиваться быстрее, чем сейчас, или так же интенсивно. Это следует из опроса Нацбанка по инфляционным ожиданиям населения за ноябрь.





Год назад так полагали 79,3% опрошенных, а в августе нынешнего — 82,3%. Остальные опрошенные считают, что рост цен на товары и услуги замедлится.









Нацбанк публикует опрос по инфляционным ожиданиям населения с ноября 2017 года. В ноябре 2019-го в нем участвовали 2 тысячи респондентов — мужчины и женщины старше 18 лет.





Из них 984 человека считают, что сейчас плохое время для крупных покупок для дома — мебели, холодильников, бытовой электроники, телевизоров. Год назад так полагали 957 человек.





Большинство опрошенных — 1133 человека — считают, что сейчас плохое время для покупок в кредит. Год назад так полагали 946 человек.





На вопрос, как в целом изменятся цены на продукты питания, непродовольственные товары и услуги в следующие 12 месяцев, больше половины опрошенных — 1065 человек — ответили, что они будут расти так же интенсивно, как и ранее.



