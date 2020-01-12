Минфин: включение госпошлины в стоимость топлива не планируется





Белорусы задали сотрудникам ведомства семь вопросов, среди которых такие, как:

включается ли в стоимость товара «дорожный сбор», который платят владельцы автотранспорта, перевозящие товары продовольственной группы;





отвечает ли принципу равенства и справедливости то, что автомобилист, за год проехавший 10 000 км, должен платить столько же, сколько и автомобилист, проехавший 25 000 км;





как введение «дорожного сбора» на месяц сделает его справедливым для автомобилистов, которые ездят ежемесячно, но не проезжают за год и 5000 км?





И вот из Минфина пришел ответ. В качестве вступления в нем говорится, что поступления государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении составляют около 39% от запланированных расходов дорожного фонда на 2020 год.





Финансирование оставшейся части расходов осуществляется из других бюджетных источников.





Что касается поднятых вопросов справедливости, то в ведомстве уверены:





«Независимо от количества осуществляемых автовладельцем поездок дороги должны быть заранее построены и содержаться в пригодном для их эксплуатации состоянии. В этой связи госпошлина является, по сути, минимальным компенсационным платежом за пользование дорожной инфраструктурой, который солидарно распределяется между владельцами транспортных средств — участниками дорожного движения.





При этом граждане, более активно эксплуатирующие транспортные средства, приобретают большее количество автомобильного топлива, в цену которого включены акцизы и НДС».





Примечательно, что включение госпошлины в стоимость автомобильного топлива не планируется и на то есть две причины.





Во-первых, такой шаг потребует увеличения объемов финансирования из бюджета организаций, которые сейчас освобождены от оплаты госпошлины (речь идет о сельхозтехнике, автомобилях МЧС, СК, МВД, КГБ, Минобороны и др.).





Во-вторых, в таком случае придется возвращать деньги тем автовладельцам, которые уже рассчитались с государством.





Помимо этого, Минфин прогнозирует: реализация такого предложения вызовет рост цен на автомобильное топливо, в результате чего цены на него в Беларуси будут выше, чем в приграничных областях России.





А из этого следует, что как минимум фуры, а как максимум все организации и жители приграничных территорий будут заправляться в РФ, из-за чего наша страна потеряет деньги за счет неполученных акцизов и НДС.





«Проектом Указа предусматривается возможность отвязать уплату госпошлины от прохождения техосмотра и взимать ее в виде платы за участие транспортных средств в дорожном движении.





Для граждан, использующих транспортные средства нерегулярно, проектом Указа предусмотрена возможность ежемесячного внесения платы не позднее последнего числа месяца, в котором транспортное средство участвовало в дорожном движении. Если владельцем будет принято решение не эксплуатировать транспортное средство (например, в зимний период), плата вноситься не будет.





В случае единовременного внесения платы за 12 месяцев и более к установленным ставкам платы будет применяться понижающий коэффициент 0,8, что обеспечит снижение размеров платы на 20%», — завершает официальный ответ Минфин.