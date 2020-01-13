Доллар подешевел - впервые в этом году

Курс доллара упал на 0,0065 BYN до 2,1128 BYN/USD и покинул максимум за 275 дней.





Доллар подешевел впервые в 2020 году, но с начала года его курс поднялся на 0,0043 BYN.





Кус евро опустился на 0,0029 BYN до 2,3503 BYN/EUR. Европейская валюта подешевела до минимума за 17 дней, а с начала января её курс упал на 0,0134 BYN.





Курс российского рубля вырос ещё на 0,0068 BYN до 3,4671 BYN/100 RUB и занял максимальный уровень за 22 месяца и одну неделю (678 дней).





С начала этого года укрепление российской валюты составило уже +0,0689 BYN, а с начала 2019 года — +0,3543 BYN.





Центробанк России

Российский рубль продолжил укрепление к доллару и евро. Так, официальный курс доллара Центробанка России упал на 32 копейки до





60,9474 российских рублей. Это минимальный уровень за 21(!) месяц. Последний раз официальный курс доллара ЦБРФ находился 10 апреля 2018 года.





С начала января курс доллара упал уже почти на 1 рубль (−1,55%).





Официальный курс евро снизился на 23 копейки до 67,8162 российских рублей и оказался на минимуме за 26(!) месяцев. Евро к российскому рублю обвалился с начала года уже на 1,56 рубля (2,25%).