Переехать и не сдаться: белорусы неплохо приживаются в США

Юрием Моша собрали интересные истории белорусов о жизни в Соединенных Штатах. В этой статье Телеграф вместе с экспертом в области права и миграциисобрали интересные истории белорусов о жизни в Соединенных Штатах.





Бизнес в США на рынке недвижимости: история Андрея Сокурца

Причиной, почему Андрей оказался в США, был неудачный бизнес на Родине, в Беларуси. Брат помог Андрею с открытием дела и одолжил ему 20 тысяч долларов. Но бизнес не пошел, и надо было возвращать деньги. Поэтому он и принял решение иммигрировать, чтобы в другой стране заработать больше.





Как поясняет Андрей, он сошел с самолета иммигрантом без копейки в кармане и без знания английского.





Благодаря ручной (низкоквалифицированной) работе, Андрей скопил достаточно денег, набрался смелости и в 2005-м купил свой первый дом для переделки и дальнейшей перепродажи.





Во многом такой успех пришел благодаря грамотному маркетингу и сервису. Процесс продажи-покупки в США организован максимально комфортно для клиентов.





Арендное жилье и 3 новых бизнес-проекта: как развивает бизнес в США Александр Александров

Александр Александров эмигрировал в Соединенные Штаты, когда ему было 28 лет. Там он прошел путь от сотрудника ресторана фастфуда до совладельца нескольких успешно работающих бизнес-направлений.





Первым бизнесом Александра стала сдача жилья в аренду. Вместе с братом, также успешно иммигрировавшим в США, они арендовали на лето дома в курортных центрах и потом покомнатно пересдавали. Это приносило доход от $2000 до $4000 ежемесячно.





Второе, что опробовали братья, – точка «street food» (продажа уличной еды). В этом бизнесе было три партнера: Александр, его брат и пакистанец Тахир.





Бизнес в целом был прибыльный, но деньги получались небольшие, и проблем заодно было очень много. «Вышли» они из этого проекта достаточно быстро и потеряли относительно немного, около $1500. Параллельно с фудтраком у братьев-партнеров набирал обороты бизнес по продаже машин.





Но в один момент ребятам пришло понимание, что им хочется перейти на новый уровень дохода. Они хотели иметь пассивный доход. И поняли, что это возможно в сфере недвижимости.





Следующим их совместным бизнес-проектом стала покупка нежилых и заброшенных домов с целью их дальнейшей сдачи в аренду. Такая схема позволила братьям реализовать свои амбиции в США и найти постоянный источник дохода.





Ян – ИТ-разработчик и инженер

Ян иммигрировал в США несколько лет назад, сейчас живет в Mountain View, California. Приехал он по рабочей визе L1 и на сегодняшний день по ней же живет и работает.





Перед отъездом в Соединенные Штаты Америки парень был уверен, что вернется назад, но сейчас уже сомневается.





Первое ощущение от Кремниевой Долины – разочарование. Вся жилая и офисная территория – это однотипные здания в один, два или три этажа на территории от Сан-Франциско до Сан-Хосе.





Но со временем стали открываться и другие стороны жизни. Первое и, наверное, главное – это люди. Они там очень доброжелательные.





Во-вторых, вокруг происходит очень много интересного в области software engineering, разработки IT-продуктов и, соответственно, стартапов. Да и кроме интересной работы, вокруг есть много красивых мест, куда можно поехать.





«Хотелось бы вернуться? Вряд ли, – рассуждает Ян. - Здесь гораздо лучше развита ситуация со внешним финансированием проектов, и инвестиционная среда в целом. Соответственно, количество интересных проектов с каждым годом увеличивается.





Резюме





Число иммигрантов с каждым годом растет, соответственно, для каждого из них открывается еще больше возможностей. Но перед отъездом рекомендуем досконально изучить все вопросы (оформление визы, возможное трудоустройство, проживание и социальная адаптация) и возможные перспективы.