Ранее, пятницу, стало известно о подписании президентом Беларуси Александром Лукашенко указа, согласно которому республика вводит экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории.





Ставка налога на прибыль устанавливается в размере 50%. Налог в таком размере вводится, чтобы сформировать источник денежных средств "для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси", подчеркнули в пресс-службе главы белорусского государства.





Указ еще не опубликован, но по словам источника, документ готовили в течение года.





"Насколько я знаю, предполагалось ввести фиксированный (экологический - Прим.) налог в размере 35 (белорусских) копеек за 100 тонно-километров (прокачки - Прим.)… Последний вариант указа пока официально не опубликован, известно только о его подписании… Но предполагается, что этот экологический налог будет платить "Гомельтранснефть Дружба" как оператор белорусского участка нефтепровода "Дружба", "Транснефть" ничего не будет платить. Российской стороны это вообще не касается никаким образом", - заявил источник агентству РИА Новости.



