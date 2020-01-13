Oops! В Минске выставили на торги корпус работающего завода

На предприятии же говорят, что они являются рентабельной организацией и не собираются расставаться с этим имуществом. Позиция завода — в материале TUT.BY





Что это за завод и по какой схеме он работает?

ОАО «Опытный завод металлоконструкций» расположен на проспекте Пушкина, 68 и находится в ведении Министерства архитектуры и строительства Беларуси. В 2016 году это было убыточное предприятие с кучей долгов, которое решили вытянуть из ямы с помощью экспериментального проекта по государственно-частному партнерству.





Согласно ему, управляющей компанией завода металлоконструкций стало ООО «КверкСтройИнвест». Частная компания, с одной стороны, получила в наследство долги и проблемы, но с другой — она может получать неплохие дивиденды при выполнении определенных экономических показателей.





Директор ООО «КверкСтройИнвест» Александр Чекмарев говорит, что если в 2016 году месячная загрузка завода составляла 33 тонны, то сейчас — около 400. Заключены контракты с рядом компаний, включая компанию-поставщика «Беларуськалия». Сегодня на заводе работают примерно 150 человек, а средняя зарплата по предприятию — 1180 рублей.





При этом хорошие сварщики получают где-то 2300. Как следует из отчетности, в 2018 году завод показал рентабельность реализованной продукции в 3,86%. А акционеры впервые за долгое время получили дивиденды. Александру Чекмареву тогда дали звание «Минчанин года».





Государство же получило рабочие места, поступление налоговых выплат да и в принципе работающее производственное предприятие в Минске. В 2019 году Министерство экономики в своем письме на имя Александра Чекмарева оценило положительный опыт такого партнерства и сообщило, что будет доводить до госорганов этот механизм оздоровления государственных предприятий реального сектора. Копия письма имеется в редакции.







А какие у него долги и аргументы?

Но решены не все проблемы. Так, на конец 2019 года у завода еще оставались старые долги примерно в миллион рублей, из которых почти 600 тысяч — за электроэнергию, говорит Чекмарев. Но в декабре Александр Лукашенко своим распоряжением поручил предоставить заводу рассрочку погашения задолженности за электроэнергию. Таким образом, сейчас у завода около 400 тысяч долга.





Поэтому на предприятии говорят о том, что выставлять на продажу здание главного производственного корпуса работающего завода за 7 миллионов рублей, чтобы погасить долги в 400 тысяч, — нецелесообразно и нелогично. Там обращают внимание и на то, что в условиях аукциона нет обязанности покупателя сохранить тут производство и его профиль.





На заводе говорят, что куда целесообразнее рассчитаться с долгами путем продажи двух складов предприятия. Аукцион по продаже одного из них назначен на 4 февраля с начальной ценой в 320 тысяч рублей. Александр Чекмарев добавляет, что на это имущество уже есть покупатели, а значит, есть большие шансы, что его продадут.





Но даже если этого не произойдет, то завод найдет возможность погасить 400 тысяч долга без продажи главного производственного корпуса, говорят на предприятии. Там намерены прилагать усилия, чтобы отменить аукцион.