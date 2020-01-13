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Золотой запас Беларуси за год вырос до 42,2 т

Золотой запас Беларуси за 2019 год вырос до 42,2 т (золотого эквивалента), сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального банка Беларуси.

За минувший год золотой запас вырос на 1 т (на 1 января 2019 года этот показатель составлял 41,2 т).

Золотой запас - это драгоценные металлы в виде банковских слитков, находящиеся в ведении Национального банка и являющиеся частью Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Беларуси.

Наличие золотого запаса поддерживает доверие резидентов и нерезидентов к способности Нацбанка и правительства выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику. Также драгоценные металлы могут быть использованы в случае необходимости путем их продажи, обмена либо использования в расчетах.

Ценности золотого запаса хранятся в Центральном хранилище Нацбанка, а также размещаются на счетах и в депозитах за рубежом.
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